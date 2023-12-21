Пограничники начали изымать у россиян загранпаспорта

Пограничники начали изымать у россиян на границе загранпаспорта из-за опечаток в данных, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом пишет РБК.

Напомним, что в декабре 2023 года вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов».

Согласно документу, загранпаспорт может быть признан недействительным в случае его утраты, изменения личных данных владельца, а также после истечения срока действия.

Директор пояснила, что у ассоциации пока есть данные только о двух подобных случаях.

«Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — уточнила Ломидзе.