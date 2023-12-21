Пограничники начали изымать у россиян загранпаспорта с ошибками в написании слов
Пограничники начали изымать у россиян на границе загранпаспорта из-за опечаток в данных, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом пишет РБК.
Напомним, что в декабре 2023 года вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов».
Согласно документу, загранпаспорт может быть признан недействительным в случае его утраты, изменения личных данных владельца, а также после истечения срока действия.
Директор пояснила, что у ассоциации пока есть данные только о двух подобных случаях.
«Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — уточнила Ломидзе.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян пояснил, в свою очередь, что раньше допускалось несколько ошибок в загранпаспорте, но сейчас опечатки стали «законным поводом» для признания его недействительным.