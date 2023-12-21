МВД России объявило в розыск Марию Певчих

МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**. В базе данных российской полиции говорится, что Певчих разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой именно — не уточняется.

В мае Минюст России внёс Певчих в список иностранных агентов.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.