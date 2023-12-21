Спрос на медицинские маски вырос на 70% в России

В России на 60-70% вырос спрос на медицинские маски в связи со вспышкой заболеваемости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, в общем стоимость одной маски может вырасти почти в два раза.

В частности, оптовики сообщают, что в настоящее время одна маска в среднем стоит 1,20 рублей при заказе на 15 тысяч рублей и 80 копеек при покупке на 50 тысяч рублей.

В обычных аптеках цена за единицу товара составляет 4-5 рублей. При этом в связи со вспышкой заболеваемости предполагается, что в январе она может вырасти до 6-8 рублей за штуку.

Согласно информации Mash, средний чек на маски в декабре 2023 года стал выше на 12% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Однако этот показатель оказался ниже на 49% по сравнению с 2021 годом, когда в стране была вспышка COVID-19.