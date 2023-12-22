В поезда могут начать пускать по QR-коду

РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность внедрения системы QR-кодов при предъявлении билета, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Если процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента завершится успешно, то россиян начнут пускать в поезд по QR-коду с приложения «Госуслуги».

© News.ru

Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет. При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении «Госуслуги», — сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что такая возможность для пассажиров будет сугубо добровольной. Ни о каком принудительном переходе на биометрию речи не идет, добавили в пресс-службе.