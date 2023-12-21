Исследование Rambler&Co. Вера в случайность и репосты. Почему россияне участвуют в конкурсах и лотереях

В канун Нового года многие компании устраивают конкурсы для своих покупателей и подписчиков в социальных сетях. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, ради чего интернет-пользователи готовы регистрироваться в них и какие механики считают наиболее удачными.

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По данным опроса, 36% респондентов когда-либо участвовали в розыгрышах подарков. Остальным 64% это неинтересно.

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Для респондентов наиболее популярной (36%) механикой получить приз стал рандомайзер – это автоматическая выборка случайных победителей из числа подписчиков. 22% регулярно участвуют в конкурсах репостов в социальных сетях или мессенджерах, 17% — в розыгрышах за подписку на какой-либо сервис, 13% – в офлайн-викторинах. Каждый десятый (10%) готов ради выигрыша ответить на ряд вопросов, 2% могут даже опубликовать фото- или видеоконтент.

Более половины (59%) респондентов, которые участвовали в розыгрышах, получали в качестве призов небольшие брендированные подарки, 9% — крупные, 5% — денежные, а 2% — нематериальные ценности (например, подписку на сервис или услугу). Четверти (25%) удача ещё ни разу не улыбалась.

Большинство (68%) доверяют розыгрышам от любимых брендов. 15% готовы участвовать в любых, 12% – только в конкурсах тех каналов или групп, на которые подписаны, а 5% – от известных личностей или лидеров мнений.

Напомним, 64% опрошенных россиян не участвуют ни в каких розыгрышах. Среди них 41% не доверяют организаторам, 28% не верят в удачу, а 18% считают условия непрозрачными. У 13% из знакомых никто не выигрывал.

Респонденты назвали призы, ради которых они принимают участие в конкурсах. Если 47% выигрыш не важен, то для 23% повод участвовать – квартира или автомобиль, 21% – деньги, 7% – гаджеты, 2% – бытовая техника.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 19 декабря 2023 года, охват составил 24 102 интернет-пользователя, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.

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