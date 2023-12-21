Россияне назвали политика года

Действующего президента России Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Газета.Ru
По мнению россиян, политиком 2023 года стал президент Путин, так считает каждый второй опрошенный (55%). В топ-3 вошли также премьер-министр РФ Михаил Мишустин (21%) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (16%). ТАСС
Писателем года россияне назвали Захара Прилепина. Среди спортсменов первое место занял олимпийский чемпион Роман Костомаров, на втором месте — фигуристка Камила Валиева. Говорит Москва