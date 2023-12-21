В Москве умер племянник Сталина

В Москве в высотке на Котельнической набережной умер племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Аллилуев скончался на 95-м году жизни — ему стало плохо в его квартире на Котельнической набережной. Дочь пенсионера вызвала отцу скорую помощь, но врачам не удалось его реанимировать.

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Леонид Аллилуев — двоюродный племянник Сталина. Его мать была сестрой второй жены лидера СССР Надежды Аллилуевой. В апреле 2021 года мошенники попытались ограбить Аллилуева и обманным путем потребовали у него 3,5 миллиона рублей.