Казахстан решил экстрадировать в Россию хакера Кислицина
Казахстан экстрадирует в Россию россиянина Никиту Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве, сообщили в Генпрокуратуре России.
Как сообщили в ведомстве, по запросу Генпрокуратуры Казахстан экстрадирует Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Вымогательство», передает ТАСС.
Ранее консул-советник генконсульства Россиив Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что власти Казахстана отказались выдать США задержанного в стране в июне сотрудника компании F.A.C.C.T. россиянина Никиту Кислицина, судебным решением он был подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России.