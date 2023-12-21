Казахстан решил экстрадировать в Россию хакера Кислицина

Казахстан экстрадирует в Россию россиянина Никиту Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве, сообщили в Генпрокуратуре России.

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Как сообщили в ведомстве, по запросу Генпрокуратуры Казахстан экстрадирует Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Вымогательство», передает ТАСС.