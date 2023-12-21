Владимир Колокольцев наградил полицейских, которые спасли двоих детей, провалившихся под лёд

«Глава МВД России наградил сотрудников Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте - начальника ЛПП в аэропорту Тамбова майора полиции Михаила Воробьева, заместителя начальника отдела уголовного розыска майора полиции Сергея Суслина и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска капитана полиции Дмитрия Золотухина, спасших двух восьмилетних мальчиков, провалившихся под лёд», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В городе Тамбове участковая медицинская сестра педиатрического отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки Светлана Мешкова стала свидетелем того, что двое маленьких детей вышли на тонкий лед, который сковал пруд на улице Кронштадтской, и провалились в холодную воду. Неравнодушная женщина бросилась к ним, постаралась успокоить, а затем побежала к дороге, чтобы вызвать помощь.В этот момент мимо водоема на служебном автомобиле проезжали сотрудники Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте Михаил Воробьев, Сергей Суслин и Дмитрий Золотухин.Полицейские быстро сориентировались и с помощью подручных средств спасли детей, обогрели их и отвезли в больницу. Маленькие школьники рассказали, что не сомневались в прочности льда. Однако, не дойдя даже до середины пруда, оказались в воде, из которой не могли самостоятельно выбраться в течение почти 10 минут до приезда полицейских. К счастью, госпитализация мальчикам не потребовалась. В тот же день родители забрали их домой. «Полицейские навестили спасенных ими ребят, вручили им сладкие новогодние подарки и пожелали впредь не устраивать опасные игры на зимних водоёмах.Приказом Главы МВД России за проявленные смелость и самоотверженность при спасении несовершеннолетних трое сотрудников полиции Михаил Воробьев, Сергей Суслин и Дмитрий Золотухин удостоены ведомственных медалей «За смелость во имя спасения». Неравнодушная медицинская сестра Светлана Мешкова награждена Почетной грамотой», - отметила Ирина Волк.