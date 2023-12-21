Симоньян назвала главный итог уходящего года для России

Журналист уточнила, что Москва ведет специальную военную операцию (СВО) так, как считает правильным, согласно своим моральным нормам и ценностям. Она привела слова поэта Велимира Хлебникова: русские привыкли доказывать, что они хорошие люди. По мнению Симоньян, «происходящее и сделанное в Израиле» доказало всему миру то, что русские «хорошие, а не не очень».