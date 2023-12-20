Симоньян прокомментировала приостановку лицензии у «Sputnik Армения»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян иронично прокомментировала в своем Telegram-канале решение Еревана о приостановке лицензии у радиостанции «Sputnik Армения».

Накануне в СМИ появились публикации об отзыве разрешения у радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором «Sputnik Армения». Кроме того, власти Армении назначили штраф в размере 500 тыс. драмов (111,4 тыс. рублей).

«Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся», — отметила Симоньян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что за «неуважение» к республике объявлены персонами нон-грата парламентарий Константин Затулин, медиаменеджер Арам Габрелянов и Маргарита Симоньян.

Главный редактор выразила недоумение тем, что ей закрыли въезд в страну за «неуважение».