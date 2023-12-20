Европейский университет оштрафовали за хранение изданных Фондом Сороса книг

Дзержинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Европейский университет на 70 тысяч рублей за хранение книг, изданных при поддержке иностранных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Фонде содействия при Институте «Открытое общество», который входит в Фонд Сороса, и американского Института имени Кеннана при Международном центре Вудро Вильсона. Их деятельность признали на территории России нежелательной еще в 2015 году.

Всего в вузе обнаружили восемь книг, которые были изданы при поддержке этих организаций и до сих пор они оставались доступны для чтения ученикам и сотрудникам университета при предъявлении читательского билета. За данное правонарушение суд назначил университету штраф в размере 70 тысяч рублей.