Мороз и снег вернутся в Москву и Петербург к концу года

Новый год жители обеих столиц, скорее всего, будут встречать с небольшим морозом и мокрым снегом. Мощный циклон, из-за которого в европейской части России установилась аномально теплая погода с непрекращающимися декабрьскими дождями, постепенно уходит, но по-настоящему зимняя погода до конца года установиться не успеет. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

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Дожди и стабильный «плюс»

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По словам профессора, удивляться происходящему с погодой не стоит: «Такая история повторяется уже не первый год. И за последние 10-15 лет периодичность подобных теплых аномалий внутри зимы сокращается».

На этот раз, объяснил Малинин, всему виной очень мощный циклон, пришедший со стороны Средиземного моря и захвативший обширную территорию европейской части России, включая обе столицы — Москву и Петербург. Плюс в том, что самую теплую часть циклона мы уже почти прошли, он пусть и медленно, но движется на северо-восток и дойдет максимум до Урала, прежде чем окончательно «растворится». Минус — по-настоящему зимней погоды на новогодние праздники, скорее всего, можно не ждать.

«В течение ближайшей недели точно будет наблюдаться плюсовая температура: днем примерно +2, +3, ночью до нуля градусов, — пояснил ученый. — Возможен дождь, временами мокрый снег. Прогноз на новогодние дни, как вы понимаете, пока что можно дать лишь предварительно, но, скорее всего, в европейской части страны в последние дни декабря установится небольшая отрицательная температура — в пределах -5 градусов, а также пройдет мокрый снег».

Впрочем, метели и морозы не совсем исключены, но крайне маловероятны. Если не случится очередной погодной аномалии, только теперь со знаком «минус», Новый год жители обеих столиц и близлежащих территорий будут встречать среди луж. И, судя по всему, к такой картине нужно постепенно привыкать.

«Причина у происходящего так или иначе одна — глобальное потепление климата, — пояснил Валерий Малинин. — Поэтому есть вероятность, что подобного рода волны тепла посреди зимы в будущем станут дольше, а происходить начнут еще чаще. Причем, что любопытно, в Петербурге из-за его географических особенностей потепление идет быстрее, чем в среднем по полушарию».

Без зимы не останемся

Другие ученые с этим прогнозом согласны. Так, по словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, в той же Москве средняя температура декабря с 1961 по 1990 год составляла -6,1 градуса. Сейчас из-за глобального потепления — уже -4,4.

«Это очень много, — объяснил метеоролог. — Это небывалая скорость. Никогда еще климат на планете не менялся так быстро. По сути, сейчас мы имеем возможность на протяжении жизни всего одного поколения увидеть глобальные изменения погоды».

Основная причина — антропогенное воздействие, выброс парниковых газов из-за деятельности человека. В будущем этот процесс, скорее всего, замедлится — в первую очередь из-за глобальных программ сокращения выбросов, которые сегодня принимают разные страны. Так, например, в России достигнуть нулевого баланса, то есть свести воздействие на климат до нуля, планируется к 2060 году.

«Поэтому, конечно, совсем без зимы мы не останемся, — отметил Вильфанд. — Но вот то, что она будет все короче и короче, — увы, факт. Средняя продолжительность зимнего периода в России уже сократилась примерно на 20 дней. И учитывая текущую динамику (а она хоть и замедляется стараниями людей, но все равно остается довольно высокой), в будущем сократится еще».