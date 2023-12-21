Обитателей рухнувшего дома на Гороховой размещают в доходном доме

Жильцы обрушившегося накануне ночью дома 73 по Гороховой улице выехали из предоставленным им гостиничных номеров.

Они получили возможность под контролем сотрудников МЧС забрать необходимые личные вещи с места обрушения. Им предоставят временное жильё в доходном доме, где они будут находиться до согласования своего размещения в маневренном фонде. Помощь получат как собственники квартир, так и съёмщики.

"Каждый из жильцов будет оставаться в фокусе внимания властей пока не решится их квартирный вопрос. До тех пор будем предоставлять им государственное жильё", - подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.