Стало известно местонахождение Геннадия Хазанова

Кирилл Крок раскрыл местонахождение Геннадия Хазанова
Актер и телеведущий Геннадий Хазанов в настоящее время находится в Москве, рассказал в интервью порталу «Абзац» директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
По его словам, Хазанов находится в Москве, он никуда не эмигрировал. Он уточнил, что четыре дня назад видел артиста на одном мероприятии.
Крок заметил, что обсудил с актером работу над спектаклем, запланированном на май 2024 года.
По данным портала, в 2022 году Хазанов уехал из России в Латвию, где позволил себе ряд негативных высказываний о противостоянии на Украине и военных конфликтах в целом.
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