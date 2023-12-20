Стало известно местонахождение Геннадия Хазанова

Актер и телеведущий Геннадий Хазанов в настоящее время находится в Москве, рассказал в интервью порталу «Абзац» директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, Хазанов находится в Москве, он никуда не эмигрировал. Он уточнил, что четыре дня назад видел артиста на одном мероприятии.

Крок заметил, что обсудил с актером работу над спектаклем, запланированном на май 2024 года.