Миллеровские Первые рассказали о поездке в Москву на ВДНХ

Всего один день был в распоряжении миллеровских Первых, чтобы `обывать в Москве на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Несмотря на сжатые сроки поездки, этого оказалось достаточно, чтобы оценить всю красоту и мощь грандиозного для нашей страны события, напитаться позитивной энергией, получить стимул для движения вперед.

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Встреча в пути

Юным свойственна тяга к приключениям, новым открытиям и знакомствам, стремление объять весь мир, подарить ему частичку своего сердца и реализовать заветные мечты. С таким настроем 14 декабря наши школьники отправлялись в поездку и не обманулись в своих ожиданиях.

Уже во время путешествия в Москву попутчиками 46 Первых Миллеровского района и их четырех наставников оказались близкие друзья участника Великой Отечественной войны Евгении Степановны Красоткиной. В грозное для нашей страны время она служила радисткой в одной из боевых частей Красной армии, 18 декабря ей исполнилось 102 года.

В знак искренней благодарности и глубокого уважения к ратному подвигу нашей соотечественницы ребята вместе с Первыми из Ростова-на-Дону, которые тоже ехали на выставку в столицу, записали видеопоздравление на платформе у поезда во время его длительной остановки в Воронеже и передали эстафету отделению «Движения Первых» города Санкт-Петербурга, где ветеран проживает по сей день.

День как миг

Основные события разворачивались 15 декабря, по приезду в Москву. Организаторы продумали все до мелочей, чтобы однодневное пребывание юных жителей донского края в столице сделать насыщенным и неутомительным. Поездка Первых была комфортной, увлекательной и при этом совершенно бесплатной: проезд в поезде, трансфер автобусом от вокзала к ВДНХ и обратно, экскурсии по выставке, памятные подарки от «Движения Первых», трехразовое питание. Путешествие в самое сердце России стало настоящим новогодним подарком для школьников и их наставников. Один день в столице пролетел как миг.

— Посещение международной выставки-форума позволило нам проникнуться чувством гордости за свою страну. Эмоции у детей и наставников зашкаливают! Это чудо, это сказка и мечта, подаренные каждому из нас. Спасибо за новогодний подарок губернатору Ростовской области В. Ю. Голубеву, региональному отделению «Движения Первых» и лично его руководителю Е. В. Кудиновой, — поделилась впечатлениями школьников и взрослых председатель Совета местного отделения РДДМ «Движения Первых» Миллеровского района Н. А. Труш.

Самые яркие моменты

Во время экскурсии миллеровцы с интересом и нескрываемым восторгом осмотрели интерактивную экспозицию «Первые в России — стране возможностей», расположенную в павильоне № 1 разделенную на восемь тематических зон, объединенных ключевым смыслом: «мечта — начало любого открытия» — себя, изобретений, общества, страны, будущего. Вынесли главную идею — реализовать мечту можно только действием и упорным трудом.

Посетили музеи ВДНХ, павильон федеральных органов исполнительной власти и крупнейших госкорпораций, соприкоснулись с историей нашей великой страны, узнали о самых важных достижениях и перспективах развития России.

Радость ощущения сопричастности к донскому краю, участники делегации испытали в павильоне № 75, где расположены стенды всех 89 регионов России, в том числе Ростовской области, которая презентует себя через красного коня, колосья пшеницы и битву комбайнов.

Масштабные, красочно оформленные, зрелищные локации не оставили равнодушным никого, а информация от персонального экскурсовода позволила обогатить свои знания о малой и большой Родине.

Лучше всего о поездке рассказывают сами ребята, побывавшие на Международной выставке-форуме «Россия». — Спасибо всем, благодаря кому нам удалось побывать на этом масштабном мероприятии! Для нас открылись такие павильоны как: «Карта России», «Достижения России», экспозиции «Первые в России-Стране возможностей» и «Регионы России». От выставки и самой поездки мы получи массу ярких эмоций, укрепили стремление помогать нашей стране становиться еще лучше и сильнее, — сообщили Алексей Федосов и Дарья Кондрова.

Алексей — председатель детского совета местного отделения «Движения Первых» Миллеровского района, Дарья — председатель первичной организации «Движения Первых», атаман казачьей школы № 8. — Поездка на ВДНХ в Москву у меня вызвала бурю эмоций и восторг от увиденного. Экскурсия была интересной, познавательной, произвела неизгладимое впечатление. Мы с ребятами ощутили себя единой командой, которая тоже может принести пользу Родине, — отметил Даниз Файзуллаев.

Даниз — председатель первичной организации «Движения первых» Криворожской школы.

— Путешествие в столицу прошло невероятно полезно и увлекательно. Сложилось впечатление, будто я попала в сказку. Всё вокруг сверкает и поражает своими размерами. Каждый павильон выставки был по-своему красив и познавателен, но все они передавали величие и необъятность нашей страны. Мне удалось узнать много нового о России, её регионах, традициях и обычаях народов, обрести новых друзей, зарядиться положительными эмоциями и культурно обогатиться. Уверена, что буду помнить об этой поездке всю жизнь, — рассказала Ирина Власенко, председатель первичной организации «Движения Первых» гимназии № 1.

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