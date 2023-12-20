Патриарх Кирилл заявил об ухудшении ситуации с мигрантами
Они не владеют русским языком и не уважают российскую культуру, считает глава РПЦ.
По его мнению, если такая тенденция закрепится, то есть риск «потерять себя и потерять Россию».
«Стремление заполучить дешёвую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счёту, экономических выгод, не должно привлекать в наше Отечество огромное число людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России и населяющим её народам», — сказал патриарх на епархиальном собрании Москвы.
Предстоятель РПЦ отметил, что идентичность русского народа нуждается в защите от «размывания извне».