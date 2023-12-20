Лукьяненко поддержал признание Акунина* пособником терроризма

Как заявил сам Акунин*, он передавал деньги, в том числе на нанесение ударов по России, снабжение ВСУ и так далее. Если это не терроризм, по крайней мере с точки зрения российских граждан, то что тогда терроризмом является?! — сказал Лукьяненко.