Москвич получил квартиру от «Авторадио» под Новый год

— Безумно приятно, что именно я стала тем маленьким мостиком между вами и этим призом, – обратилась певица к победителю. — Вся жизнь человека меняется от места жительства, многое зависит от ауры. Мне хочется, чтобы новая квартира принесла счастье, благополучие, успех, карьерный рост и большие финансовые потоки, как модно сейчас говорить.