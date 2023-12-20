Москвич получил квартиру от «Авторадио» под Новый год
Новогодний подарок, о котором можно только мечтать, достался москвичу Константину Степанчуку. Он установил гимн «Авторадио» вместо гудков на свой телефон, внимательно слушал праздничный марафон радиостанции, назвал ведущим песню, прозвучавшую в эфире, и стал главным победителем юбилейного сезона игры «Много денег на Авторадио».
Константин – водитель, всю жизнь работает в перевозках, а в свободное время любит поиграть в футбол. Неожиданную удачу под Новый год ему принес хит «Солнце Монако», спетый на марафоне Люсей Чеботиной.
— Безумно приятно, что именно я стала тем маленьким мостиком между вами и этим призом, – обратилась певица к победителю. — Вся жизнь человека меняется от места жительства, многое зависит от ауры. Мне хочется, чтобы новая квартира принесла счастье, благополучие, успех, карьерный рост и большие финансовые потоки, как модно сейчас говорить.
Вместе с Люсей Чеботиной 19 декабря участниками праздника в прямом эфире стали Хабиб, Сергей Приказчиков (Pizza), Burito, Дмитрий Колдун, «Градусы», Митя Фомин, Дима Билан, Стас Пьеха, «Фабрика», 5sta Family и Юлия Савичева. Радиомарафон продолжался пять часов. Звезды поздравляли россиян с наступающим Новым годом и устраивали настоящий движ под свои мегахиты.
— Хочу пожелать, чтобы 2024 год был успешным, плодотворным, добрым, чтобы мы друг друга поддерживали, любили, и чтобы все было хорошо! — пожелала Юлия Савичева многомиллионной аудитории радиостанции.