Юрий Соломин остается в больнице

Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Пока нет", - сказала она на вопрос о выписке.

По ее словам, у Юрия Соломина все нормально. Ранее в театре предположили, что худрука могут выписать на этой неделе.

Как сообщила пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.