«Новогодняя почта» открылась в двух петербургских больницах

— Дорогие доктора, спасибо вам за то, что вы делаете каждый день. Не все могут сказать вам это спасибо лично, поэтому я буду послом 150-тысячной аудитории наших читателей и от их имени поблагодарю вас за вашу работу. Вы как никто понимаете важность доброго человеческого общения и отношения, — сказал Кирилл Смирнов.