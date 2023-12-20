«Новогодняя почта» открылась в двух петербургских больницах
«Новогодняя почта» «Петербургского дневника» начала работу в клинической больнице Святителя Луки и Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.
Клиническая больница Святителя Луки хорошо знакома с новогодней акцией, поэтому к красивому почтовому ящику буквально выстроилась очередь из медицинских работников. Заведующая клинико-диагностической лабораторией больницы Инна Шмидт рассказала, что в прошлом году отправила несколько десятков открыток не только самым родным и близким – маме, сыну, бабушкам и дедушкам, но и коллегам, партнерам.
— Всем было очень приятно получить именно почтовую открытку. Люди звонили, восхищались и благодарили за то, что существует такая почта, — отметила Инна Шмидт.
Заведующий урологическим отделением Тимур Топузов подчеркнул, что традиционно неразборчивый почерк медиков помехой не станет, и пообещал, что будет писать открытки каллиграфическим почерком.
— Телефонные поздравления уже стандартны, а в открытках есть душа, — добавил он.
Главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов подчеркнул, что именно медики стали первыми отправителями открыток через «Новогоднюю почту».
— Дорогие доктора, спасибо вам за то, что вы делаете каждый день. Не все могут сказать вам это спасибо лично, поэтому я буду послом 150-тысячной аудитории наших читателей и от их имени поблагодарю вас за вашу работу. Вы как никто понимаете важность доброго человеческого общения и отношения, — сказал Кирилл Смирнов.