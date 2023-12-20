Режиссер Александр Митта полностью утратил трудоспособность из-за инсульта

Режиссер Александр Митта утратил трудоспособность из-за ишемического инсульта. Об этом сообщает Life cо ссылкой на Shot.

По данным издания, постановщика уже выписали из стационара, однако теперь ему нужно обеспечить круглосуточный уход — либо в паллиативном отделении, либо дома. Shot отмечает, что 90-летний режиссер не может вставать и разговаривать.

Митте диагностировали инфаркт мозга, вызванный закупоркой сосудов. До этого у постановщика обнаружили рак правой почки, заявляет Shot.

13 ноября сообщалось, что у Александра Митты диагностировали инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию. 18 ноября Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного 90-летнего Александра Митты резко ухудшилось самочувствие. 2 декабря стало известно о его переводе в реанимацию. 12 декабря режиссера перевели в обычную палату.