РОЦИТ выбрал героев Рунета

В РОЦИТ отметили, что в рамках первой ежегодной премии выбирали людей, персонажей и явления, которые составляли картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте за прошедший год. В итоге «Героями Рунета» в 2023 году по версии центра были признаны блогер и музыкант Раиль Арсланов, военкор Николай Долгачев, Альберт Кувезин и группа «Ят-Ха», блогер и волонтер Валерий Петрусевич, создатель Telegram Павел Дуров, пенсионер из Щелково Михаил Макаров, социальная сеть Looky, роботы-близняшки из видеоигры Atomic Heart и интернет-мем «Самоуверенный Шариков».