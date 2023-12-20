В Северном Бутове заработают елочные базары
В Москве открываются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. Об этом сообщает сайт мэра столицы.
Там можно будет приобрести ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Также в продаже будут сосны и лапник.
В Северном Бутове приобрести новогодние деревья можно на площадках по адресам: ул. Старокачаловская, д. 1Б, ул. Знаменские Садки, д.1, улица Грина, д. 7. Некоторые базары могут начать работать по мере поступления продукции. Посмотреть их расположение можно по ссылке.