В Северном Бутове заработают елочные базары

В Москве открываются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Там можно будет приобрести ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Также в продаже будут сосны и лапник.