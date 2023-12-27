Что ждет мир в 2024 году: новые потрясения и судьба России

Астрологи и ясновидящие прогнозируют новые потрясения в мире, в том числе голод и применение химического оружия. При этом в России будет достаточно еды, а планы ее врагов будут сорваны. Интересные предсказания на 2024 год собрало издание Life.

Ванга: тайные встречи и день «трех троек»

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Знаменитая болгарская провидица Ванга упомянула в своих предсказания, что две страны, разделенные океаном, будут вести тайные переговоры с целью покорить Россию. При этом российская разведка узнает об этом и помешает их осуществить.

Особую роль предсказательница отводила «дню трех троек» - 03.03.2023, однако не уточнила, что именно должно произойти в эту дату. При этом Ванга отмечала, что возможно открытие нового вида энергии, а также она дала несколько туманные предсказания о грядущем присоединении Тайваня к Китаю и взрыве в США Йеллоустоунского супервулкана.

Нострадамус: голод в Европе

Толкователи катренов Нострадамуса настаивают на том, что 2024 год запомнится рядом потрясений. В частности, голодом в Европе и сменой лидеров в ряде западных стран. При этом возможно и то, что британский король Карл III отречется от престола.

Что касается России, то голодать здесь никто не будет, но и накормить зерном весь мир не выйдет из-за природных катастроф. В будущем году Россия будет искать союзников на Азиатском континенте.

А вот Ближний Восток ждут новые потрясения. Нострадамус предсказал новую исламскую революцию и грядущую войну с радикально настроенными мусульманами. На Украине же существует опасность применения химического оружия.

Монах Авель: России суждено стать центром нового мира

Предсказания монаха Авеля говорят о том, что 2024 году Россией будет править божий избранник, которому монах предрек «трехкратное правление». При этом «государству Российскому суждено стать центром нового мира», который примет людей, бегущих от бед.

Также старец упоминает что «божьего избранника» попытаются сменить самозванцы, но потерпят неудачу. Тем не менее, они оба останутся при власти.

Владимир Жириновский: выборов в США не будет

Интересное предсказание на 2024 год сделал и политик Владимир Жириновский. В одном из выступлений в Государственной думе он говорил о том, что выборов 2024 года в США не будет, так как исчезнет сама страна.

Астрологи же считают, что в 2024 году США ждет тотальная трансформация, которая повлияет на весь мир. Они связывают ее с возможными проблемами в финансовой системе.

Напомним, что в декабре датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2024 год, предсказав конец капитализма в США, нефть по 150 долларов и кризис из-за искусственного интеллекта.