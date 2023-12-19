На Алтае будут усыплять бродячих собак

Власти Республики Алтай приняли законопроект об эвтаназии бродячих собак
Государственное собрание Республики Алтай приняло законопроект об усыплении бродячих животных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента региона.
По данным агентства, за инициативу проголосовали 30 депутатов, против - двое, еще трое воздержались, один не проголосовал.
Согласно тексту документа, в республике будут созданы пункты временного содержания отловленных бездомных собак. Их будут держать в центре 11 дней, затем специальная комиссия будет принимать решение об отправке животного в приют либо усыплении.
Председатель комитета ветеринарии с госветинспекцией республики Айдар Тодошев уточнил во время сессии Госсобрания, что усыплять планируется только агрессивных особей. Кроме того, добавил он, в центры не будут отправлять чипированных собак.
Парламентарии отметили, что на их решение повлияло большое количество пострадавших людей — 447 человек, а также просьбы чабанов, которые «чуть ли не слезно просят обезопасить от нападений домашний скот», сообщает «Российская газета».
https://rg.ru/2023/12/19/reg-sibfo/v-respublike-altaj-priniali-zakon-ob-evtanazii-brodiachih-sobak.html
Зоозащитники выступили против принятия законопроекта. Они заявили, что «зеленому» региону не следует принимать такие законы. Кроме того, активисты организовали несколько пикетов.
Напомним, что Республика Алтай стала вторым российским регионом, выбравшим умерщвление как решение проблемы безнадзорных животных. Ранее такой закон приняли власти Бурятии.