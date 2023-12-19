На Алтае будут усыплять бродячих собак

Государственное собрание Республики Алтай приняло законопроект об усыплении бродячих животных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента региона.

По данным агентства, за инициативу проголосовали 30 депутатов, против - двое, еще трое воздержались, один не проголосовал.

Согласно тексту документа, в республике будут созданы пункты временного содержания отловленных бездомных собак. Их будут держать в центре 11 дней, затем специальная комиссия будет принимать решение об отправке животного в приют либо усыплении.

Председатель комитета ветеринарии с госветинспекцией республики Айдар Тодошев уточнил во время сессии Госсобрания, что усыплять планируется только агрессивных особей. Кроме того, добавил он, в центры не будут отправлять чипированных собак.

Парламентарии отметили, что на их решение повлияло большое количество пострадавших людей — 447 человек, а также просьбы чабанов, которые «чуть ли не слезно просят обезопасить от нападений домашний скот», сообщает «Российская газета».

https://rg.ru/2023/12/19/reg-sibfo/v-respublike-altaj-priniali-zakon-ob-evtanazii-brodiachih-sobak.html

Зоозащитники выступили против принятия законопроекта. Они заявили, что «зеленому» региону не следует принимать такие законы. Кроме того, активисты организовали несколько пикетов.