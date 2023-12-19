В Подмосковье спасли мужчину, выпившего более тысячи банок энергетика

Медики спасли 30-летнего жителя подмосковной Балашихи, который в течение года выпил свыше тысячи банок энергетика. Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области, ежедневно он выпивал две-три порции тонизирующего напитка и «заработал» острый панкреатит с опасным осложнением — ферментативным перитонитом.

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Мужчина поступил в хирургическое отделение филиала №2 Балашихинской больницы с жалобами на нестерпимую боль в животе. Медикам потребовалось провести лапароскопию, после чего выполнить дренирование — через прокол в брюшной стенке врачи откачали жидкость и гной, которые образовались вследствие деструктивных изменений поджелудочной железы. Это позволило предотвратить распространение инфекции.

Однако на этом проблемы не закончились, поскольку заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали должным образом работать почки, легкие, сердце. В течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжелого состояния.

«Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе искусственной вентиляции легких, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», — отметил заведующий отделением Павел Коваль.