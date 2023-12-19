В Калужской области полицейские вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетной семье из Германии
«Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области оказали содействие в оформлении временного убежища на территории Российской Федерации семье, ранее проживавшей в Федеративной Республике Германия.Многодетная семья Хардер – отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние – прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ. Они обратились в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел за предоставлением временного убежища. Полицейские в кратчайшие сроки рассмотрели обращение и приняли положительное решение.Старшие члены семьи Хардер были приглашены в миграционное подразделение УМВД России по Калужской области. В торжественной обстановке им выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории нашей страны», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники полиции поздравили Анну Хардер и двух ее старших детей – Симона и Рут. В свою очередь, Анна поблагодарила сотрудников полиции за внимательное отношение и отзывчивость. По ее словам, в наступающем году, после оформления германской стороной необходимых документов, все члены ее семьи намерены получить российское гражданство. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео
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