«Уральские авиалинии» открестились от давления на пилотов «пшеничного рейса»

«Пока мы ничего не можем им запретить», – сказал Скуратов журналистам.

Он сообщил, что сейчас Белов и Семенов не участвуют в рейсах, так как расследование инцидента продолжается. Дальнейшая их судьба будет зависеть от его результатов. Скуратов предположил, что выводы экспертов станут известны в этом году.

Топ-менеджер назвал «слухами из интернета» новости о том, что от Белова и Семенова требовали уволиться. Между тем об этом говорили родственники летчиков, а жена Семенова даже написала на авиакомпанию жалобу в администрацию президента.