«Уральские авиалинии» открестились от давления на пилотов «пшеничного рейса»
«Уральские авиалинии» не требовали от пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова, посадивших самолет в поле, уволиться. Об этом заявил первый замгендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов.
«Пока мы ничего не можем им запретить», – сказал Скуратов журналистам.
Он сообщил, что сейчас Белов и Семенов не участвуют в рейсах, так как расследование инцидента продолжается. Дальнейшая их судьба будет зависеть от его результатов. Скуратов предположил, что выводы экспертов станут известны в этом году.
Топ-менеджер назвал «слухами из интернета» новости о том, что от Белова и Семенова требовали уволиться. Между тем об этом говорили родственники летчиков, а жена Семенова даже написала на авиакомпанию жалобу в администрацию президента.
До сих пор «Уральские авиалинии» официально не комментировали ситуацию. «ФедералПресс» напоминает, что Белов и Семенов посадили самолет Сочи – Омск в поле в Новосибирской области. Эксперты критиковали их действия во время полета. Самолет, вероятно, будет разобран на запчасти.