«Новогодняя мишура»: в Измайловском парке открывается выставка работ начинающих дизайнеров

В павильоне «Арт-парк» в центральной части Измайловского парка открывается бесплатная выставка студенческих работ «Новогодняя мишура». Посетители могут посмотреть на необычные дизайнерские решения, которые вдохновлены впечатлениями от уходящего 2023 года.

«Новогодняя мишура»: в Измайловском парке открывается выставка работ начинающих дизайнеров
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Экспозиция состоит из работ студентов кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института. Это графические листы и коллажи, созданные с помощью газетных и журнальных вырезок, фотографий и открыток, цветной бумаги, обрезков ткани, подарочных упаковок, рисунков и прозрачной пленки. Также представлены арт-объекты в тематике новогодних подарков.

Познакомиться с экспозицией можно до 25 февраля 2024 года. Выставка работает со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00. Вход свободный.

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