В России прекратят поддержку «Википедии»

Исполнительный директор организации «Викимедиа.ру», поддерживающей русскоязычную «Википедию», Станислав Козловский объявил о прекращении ее работы. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», — заявил Козловский. Он уточнил, что организация не управляла русскоязычной «Википедией», а поддерживала ее проекты в России.

По словам Козловского, он принял такое решение, так как в грядущую пятницу, 22 декабря, его могут признать иностранным агентом. Такую информацию ему передал ректорат МГУ, где Козловский работал до 18 декабря.

В мае глава комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейн высказался о вероятности блокировки «Википедии» в России. Она назвал это исключительной мерой, а также предложил администрации российской части ресурса обратить внимание на многочисленные статьи политического толка.