Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим и ограничения в новогодние праздники

Прятать лица за медицинскими масками в новогодние каникулы не придется. А использование масок зайчиков и лисичек - не возбраняется. Роспотребнадзор сообщил, что не планирует введения обязательного масочного режима и других эпидемиологических ограничений на период новогодних праздников и каникул.

Правда, грипп и ОРВИ пока продолжают расти - за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 41 регионе России показатели заболеваемости превышают среднероссийские. В большинстве случаев люди болеют банальными ОРВИ: на долю простуд негриппозной этиологии приходится 68,3 % случаев. Но и грипп продолжает наступать: им болеет почти каждый третий (31,7 %).

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики.

"Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, - все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в сезон респираторных вирусных инфекций. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек", - отметила Анна Попова.

Что касается коронавируса, вполне возможно, что нынешняя волна в ближайшее время пойдет на спад. Во всяком случае, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей на 11,5% и составил 64,9 случая на 100 тыс. населения. Такие данные привели в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.