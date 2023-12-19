Захар Прилепин рассказал, что бы он спросил у Зеленского

«"В Бога веришь?" спросил бы. Каким словами он вообще собирается отвечать за все содеянное? Он похоронил уже треть украинских мужиков - самых сильных, самых красивых. И собирается, видимо, пенсию провести где-то песчаном берегу. Как это у него в голове вообще помещается? Как эти лидеры нового образца себе это представляют? Как бы мы не относились к советским вождям, ни один из них не представлял себе жизни за пределами страны. У нас нарождается поколение новых демократических лидеров, которые губят свою страну и уезжают писать мемуары», - рассказал писатель.