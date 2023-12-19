Каспарову грозит до пяти лет колонии за сбор средств для ВСУ

Столичное МВД нашло признаки преступления в действиях Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) и сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Украины в боевых действиях против российской армии. Об этом говорится в ответе ведомства, которое разместил в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. ТАСС