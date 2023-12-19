Онищенко призвал вакцинировать детей и пожилых обновленным «Спутником»
Тотальной вакцинации россиян от коронавируса не требуется, однако индивидуальная очень важна, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что детям и людям старшего поколения необходимо вакцинироваться ль коронавируса новым вариантом вакцины «Спутник».
«Сейчас мы можем уже говорить об индивидуальном календаре прививок. Это давняя мечта эпидемиологов, которая с каждым годом становится реальнее. У нас есть национальный календарь, по которому мы прививаем ребенка по достижении определенного возраста. До индивидуальных календарей мы еще не дошли… Но уже сейчас сделан весомый шаг в этом направлении. Институт Гамалеи зарегистрировал новый вариант вакцины «Спутник», в котором заменил плазмиду, отвечающую за иммунитет, на взятую из последних субвариантов коронавирусной инфекции. Вакцина прошла испытания и на этой неделе началась ее отгрузка в регионы. Конечно, тотальной вакцинации мы сейчас требовать не будем, но индивидуальная очень важна – для детей и старшего поколения», - сказал Онищенко.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».