Онищенко призвал вакцинировать детей и пожилых обновленным «Спутником»

«Сейчас мы можем уже говорить об индивидуальном календаре прививок. Это давняя мечта эпидемиологов, которая с каждым годом становится реальнее. У нас есть национальный календарь, по которому мы прививаем ребенка по достижении определенного возраста. До индивидуальных календарей мы еще не дошли… Но уже сейчас сделан весомый шаг в этом направлении. Институт Гамалеи зарегистрировал новый вариант вакцины «Спутник», в котором заменил плазмиду, отвечающую за иммунитет, на взятую из последних субвариантов коронавирусной инфекции. Вакцина прошла испытания и на этой неделе началась ее отгрузка в регионы. Конечно, тотальной вакцинации мы сейчас требовать не будем, но индивидуальная очень важна – для детей и старшего поколения», - сказал Онищенко.