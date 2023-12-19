Продажа книг Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили), включенного в реестр террористов и экстремистов, будет преследоваться в России как финансирование террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщил эксперт в правовых вопросах экстремизма адвокат Дмитрий Аграновский.

"После внесения Акунина в реестр террористов и экстремистов любые отчисления в его адрес означают финансирование терроризма, за что в уголовном кодексе предусмотрено суровое наказание", - сказал адвокат.

Финансирование терроризма подпадает под действие статьи 205.1 УК РФ, наказание по ней может составить до 20 лет колонии.

Адвокат Аграновский отметил, что передача Акуниным прав на свои издания третьим лицам в данном случае не избавит от уголовного преследования.

"Закон преследует не только прямые выплаты в адрес террористов, но и любые обходные схемы, поэтому юридическими ухищрениями этот запрет не обойти", - заключил эксперт, добавив, что ожидает полного исчезновения книг Акунина с полок магазинов и прекращения любого коммерческого использования его интеллектуальной собственности.

В отношении Акунина также возбуждено дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить его в розыск и ходатайствовать о его заочном аресте.