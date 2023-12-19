Опрос: две трети россиян выступили против запрета абортов

«За» высказались 25% граждан. Наибольшее число сторонников ограничения — среди людей с доходом ниже 40 тысяч рублей и многодетных родителей, пишет РБК со ссылкой на опрос исследовательской группы Russian Field.

Тема запрета искусственного прерывания беременности стала обсуждаться после выступления в середине ноября патриарха Кирилла, который объяснил эту идею, в том числе, демографическим кризисом в стране. Поддержала сенатор Ольга Ковитиди, выступившая за наказание за прерывание беременности. Параллельно в некоторых регионах запрещали пропаганду абортов.