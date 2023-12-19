Россияне рассказали о несправедливом отношении к русским в Латвии

Жители Латвии с паспортами РФ чувствуют себя людьми низшего сорта. Об этом рассказал журналист New York Times Эндрю Хиггинс, передает РИА Новости.

Он посетил город Даугавпилс, в котором «более 80% говорят по-русски». Местная жительница Нина Марцинкевич, которая прожила в Латвии все 63 года, рассказала, что власти лишили ее права на государственную пенсию, проживание и медицинское обслуживание только из-за наличия гражданства РФ. Она «потеряла сознание от шока», когда узнала об этом, и до сих пор не может смириться.

Владелец музея, посвященного Советскому Союзу, Олег Виноградов поделился с журналистом, что многим людям, которые говорят на русском языке, отказали в предоставлении гражданства.

«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», — пишет Эндрю Хиггинс.

В статье подчеркивается, что пожилых людей в Латвии заставляют учить латышский язык, и это тяжело им дается. Русскоязычные жители страны в ярости, так как чувствуют себя людьми «второго сорта», указал журналист.