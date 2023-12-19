Как "Современник" отмечает 90-летие великой Галины Волчек

Покупательница магнитофона в "Берегись автомобиля" и Регана в "Короле Лире", Варвара Никитична в "Осеннем марафоне" и Нюрка-хлеборезка в "Вечно живых" - Галина Волчек сыграла десятки незабываемых ролей в кино и театре, которые и сегодня - хоть главные, хоть эпизодичные - любимы зрителем. Но кроме этого - она еще почти полвека руководила "Современником" и признавалась, что после оглушившего всех ухода из театра одного из отцов-основателей, Олега Ефремова, коллеги ее к этому буквально "приговорили"...

Волчек когда-то не только не растерялась, а сумела почти невозможное - и сохранить молодой театр, и превратить его в бренд, известный всему миру. Галина Волчек была первым советским режиссером, которого отпустили на постановку в США - делегацию американских театралов так поразил "Эшелон", что ее попросили выпустить этот спектакль в Хьюстоне и Нью-Йорке. А в Москве на премьеры ее спектаклей, ставших легендарными, - "Крутой маршрут", "Три товарища", "Двое на качелях", "Три сестры" - постоянно стояли очереди. Некоторые из этих постановок, как настоящие долгожители, до сих пор в афише.

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Во вторник, 19 декабря, актрисе, режиссеру, легенде "Современника" исполнилось бы 90 лет. В родном театре весь сезон проходит под знаком этой даты, а 20 декабря зрителей приглашают на премьеру - спектакль "Дальше - сами". Жизнь Волчек, полную испытаний, взлетов и падений, представят в виде сказки о девочке Гале для всей семьи.

Самый большой дар, который мне дал Господь, - это любить людей

К своим основателям "Современник" относится с особым трепетом, причем не просто храня память о них, а творчески переосмысляя легендарные биографии, пытаясь передать свою любовь и широкому зрителю. Так, здесь уже вышел байопик об Игоре Кваше - "Кваша: А вдруг?", теперь та же команда представляет новую работу, посвященную Галине Волчек, - "Дальше - сами".

- История, которая у нас родилась, основана на жизни Галины Борисовны и театра "Современник", - рассказывает автор инсценировки, актер Семен Шомин. - От документальных событий мы решили не уходить, но сделать при этом так, чтобы действо было красочным, музыкальным, интересным и тем, кто знал Волчек, и тем, кто с ее историей не знаком.

Режиссер Иван Комаров продолжает: "Пока мы готовили этот спектакль, параллельно читали книги по сценарному мастерству, и одна из них называлась "Путь героя". И когда мы посмотрели на жизнь Галины Борисовны, было ощущение, что эту книгу по ней и писали. Сам тип героя - это про нее".

Все герои этой сказки, подчеркивают создатели спектакля, "вымышлены, но совпадения не случайны". Персонажи зашифрованы - Шеф, Кот, Умник, будут вокруг Гали и эльфы, плаксы, ведьмы... Но тем интереснее гадать - кто есть кто? Галя живет в Стране холодных ветров, и вот однажды решает эта самая обычная девочка отправиться в путь...

Пространство постановки будет создано в эстетике современного киноволшебника Уэса Андерсона. Музыку написал Дмитрий Шугайкин, известный по группе OQJAV, тексты песен сочинил поэт Михаил Чевега.

P.S. В день рождения Галины Волчек - 19 декабря - в "Современнике" состоится специальный показ спектакля с участием ее друзей, близких и коллег. Прямая трансляция - на портале Культура.рф в 19.00.

Виктория Романенко сыграет Галю, Иван Стебунов - Шефа-Ефремова. Ну, а кот намекает нам на Табакова. Фото: Пресс-служба театра "Современник"

Прямая речь

- Артистов часто спрашивают, как вам дался этот успех. В этом смысле я приглашаю всех на нашу премьеру "Дальше - сами", чтобы посмотреть и понять, что такое страсть к любимому делу, что такое бесконечно падать и вставать. Прелесть нашей сказки в том, что ее смогут смотреть все поколения, а еще в хулиганстве - о своем персонаже ты можешь рассказывать намеками, сочинять его таким, как хочешь.

Иван Стебунов, актер:

- Мы повторяем слово "спектакль", но все-таки, мне кажется, что мы приглашаем зрителей в первую очередь на праздник. Я не буду томить - играю Шефа, за которым скрывается Олег Ефремов. На первых же репетициях мы решили, что не будем подражать прототипам, я стараюсь воссоздать свое ощущение от этого человека - добро, свет, любовь к жизни, к творчеству.

Дословно

Галина Волчек и Олег Ефремов всегда оставались родными людьми. Даже после разлада. "Любовь и благодарность возобладали", - говорила актриса. Фото: РИА Новости

Что говорила Галина Волчек

О методе загрузки. "Вдруг раздается звонок. "Спишь?" - говорит Олег. "Да, сплю уже", - говорю. "Ну и зря ты спать легла, - говорит. - Ты думаешь, ты хорошо сыграла? Ты плохо сыграла. Отвратительно!". Конечно, оставшуюся часть ночи я не могла найти себе места. На репетиции вся тряслась. А потом Олег подходит ко мне. "Хорошо сыграла, вот умница!" - говорит. "Зачем ты так ночью меня ругал?" - говорю, чуть не плача. А он знаете, что ответил? Что если бы он меня похвалил, я бы успокоилась и играла плохо. Вот такой он был".

О способе разгрузки. "Мой образ жизни, постоянная экстрема, в которой я пребываю, иногда требует разгрузки. Чтобы переключиться, придумываю фасоны одежды в голове. Смоделирую пару ярких нарядов - и мозг переключается".