В Мытищах заметили диких кабанов

В подмосковных Мытищах дикие кабаны нередко выходят к людям в поисках еды. Видео встречи местной жительницы с животными в микрорайоне «Дружба» опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах женщина выходит во двор дома с пакетом продуктов, ставит его на снег. На запах еды и шуршание сбегаются молодые кабаны - подсвинки. На заднем плане заметна более крупная особь. Она не приближается к человеку.

По данным местных СМИ, стада диких свиней выходят к человеческому жилью из нацпарка «Лосиный остров». Их привлекают мусорные контейнеры. Кроме того, некоторые жители района подкармливают животных.