В Мытищах заметили диких кабанов
В подмосковных Мытищах дикие кабаны нередко выходят к людям в поисках еды. Видео встречи местной жительницы с животными в микрорайоне «Дружба» опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
На кадрах женщина выходит во двор дома с пакетом продуктов, ставит его на снег. На запах еды и шуршание сбегаются молодые кабаны - подсвинки. На заднем плане заметна более крупная особь. Она не приближается к человеку.
По данным местных СМИ, стада диких свиней выходят к человеческому жилью из нацпарка «Лосиный остров». Их привлекают мусорные контейнеры. Кроме того, некоторые жители района подкармливают животных.
Напомним, что дикие кабаны могут быть опасны для человека, способны нанести тяжелые травмы. Кроме того, они являются разносчиками различных заболеваний.