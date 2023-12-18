ЕС ввел санкции против еще более 140 физлиц и организаций РФ

Евросоюз включил в 12-й пакет антироссийских санкций свыше 140 физических лиц и организаций РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, в новый список персональных санкций ЕС попали 86 организаций, в том числе телеканалы «Спас» и «Царьград», и 61 физлицо. В частности, под рестрикциями оказались сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья, главком ВКС Виктор Афзалов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главы Алтая и Башкирии Олег Хорохордин и Радий Хабиров.