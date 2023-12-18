Против Акунина* возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Георгий Чхартишвили, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за распространение фейков о российских военных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 280 УК РФ.

Ранее сообщалось, что Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Напомним, что в 2014 году писатель уехал в Европу — у него и у его семьи есть недвижимость в Соединенном Королевстве, Испании и Франции. Он постоянно критикует российские власти, осудил присоединение Крыма и спецоперацию.

Вместе с тем, Акунин критикует и украинские власти за неэффективную пропаганду. Также он заявил, что поддержка Киева на Западе ощутимо упала.