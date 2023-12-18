Александру Пахмутову выписали из больницы

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова в понедельник была выписана из больницы. Об этом РИА Новости сообщил директор фонда Александры Пахмутовой, Евгений Малышко.

"Забрал сегодня Александру Николаевну из больницы. Все благополучно, все замечательно. Не верьте никаким слухам", - заявил Малышко. Он уточнил, что Пахмутова находится в бодром состоянии духа, в хорошем настроении и возвращается к своим творческим планам.