Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Напомним, что с 2014 года Акунин* проживает на территории Европы — у него и его семьи недвижимость в Великобритании, Франции и Испании. Он неоднократно критиковал российские власти, выступал против присоединения Крыма, а в 2022 году осудил специальную военную операцию.

Накануне пранкеры Вован и Лексус совершили звонки Акунину* от лица Владимира Зеленского и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В разговоре с «политиками» писатель заявил, что у него не вызывают претензий атаки Вооруженных сил Украины по российским городам. Он предложил склонять российских военных к предательству с помощью неких «программ помощи» и добиваться раскола России, отметив, что активно трудится над последним.

Вместе с тем Акунин* признал неэффективной украинскую пропаганду и отмечал, что поддержка Киева на Западе падает.