Ольга Любимова: Первая Национальная премия в области музейного дела будет вручена в 2024 году

В России появится Национальная премия в области музейного дела - названа она будет именем Дмитрия Лихачева, а вручать ее начнут со следующего года. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая на сессии проекта "Музейные маршруты России" в Москве.

"Мы учредили первую в России Национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Награда станет ежегодной, а ее вручение - доброй традицией чествования кропотливого труда музейщиков", - сообщила министр.

Она также подчеркнула, что заявки на соискание премии могут быть поданы из самых разных учреждений - от небольших краеведческих музеев до федеральных, известных далеко за пределами страны. Награждать будут работников всех музейных сфер: директоров и хранителей, реставраторов и экскурсоводов.

"Каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда", - отметила Ольга Любимова.

Озвучила министр и еще одну важную новость: с 2024 года, после четырехлетнего перерыва, возобновится одно из старейших мероприятий - международный фестиваль "Интермузей".

"Долгожданное событие для всей музейной отрасли пройдет в мае в Москве в новом современном формате. Именно на этой площадке мы объявим имена первых лауреатов Национальной премии имени Д. С. Лихачева", - подытожила Любимова.