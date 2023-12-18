Третьяковская галерея планирует представить выставки в Китае в 2024 году
Государственная Третьяковская галерея в 2024 году планирует провести выставки в Шанхае и Пекине. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева в ходе стратегической сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
«Мы уже получили подтверждение наших больших выставочных проектов в Китае, это будут проекты в Пекине и Шанхае», – сказала Проничева.
Он также отметила, что в следующем году запланированы экспозиции «Васнецовы. Связь поколений» в Новой Третьяковке и «Адепты красного. Филипп Малявин и Абрам Архипов» в Инженерном корпусе.