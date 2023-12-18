Третьяковская галерея планирует представить выставки в Китае в 2024 году

Государственная Третьяковская галерея в 2024 году планирует провести выставки в Шанхае и Пекине. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева в ходе стратегической сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России».

«Мы уже получили подтверждение наших больших выставочных проектов в Китае, это будут проекты в Пекине и Шанхае», – сказала Проничева.