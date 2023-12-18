Умер балетный педагог Большого театра Валерий Лагунов

Заслуженный артист РСФСР, артист балета, балетный педагог Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Валерий Лагунов ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Уточняется, что он скончался в ночь на понедельник, 18 декабря.

— Скончался Валерий Степанович Лагунов — заслуженный артист РСФСР, балетмейстер-репетитор Большого театра, — говорится в сообщении.

Валерий Лагунов окончил Московское хореографическое училище в 1962 году. Спустя 17 лет он стал выпускником балетмейстерского отделения Государственного института театрального искусства (ГИТИС). В период с 1962 по 1996 годы Лагунов выступал в балетной труппе Большого театра, а после — стал балетмейстером-репетитором.