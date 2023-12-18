Названы самые популярные ивенты у россиян в 2023 году

2023 год подходит к завершению и многие сервисы стали подводить его итоги.

После пандемии массовые мероприятия снова начали набирать популярность у россиян.

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Особенно охотно жители нашей страны приобретали билеты на выставки современного искусства, а некоторые посещали их даже несколько раз. Событием с самым большим количеством повторных посещений стала выставка "Панк-культура. Король и Шут" в ЦСИ "Винзавод" - более 1600 человек сходили не менее двух раз.

Об этом стало известно из итогов года, которыми поделилась онлайн-платформа "Яндекс Афиша".

По информации сервиса, меньше всего люди хотели сидеть дома в ноябре - в Черную пятницу 24 ноября было продано больше всего билетов.

Что касается географии, то жители Элисты, Гусь-Хрустального и Нефтеюганска предпочитали другим развлечениям стендапы - именно на этот жанр пришлась наибольшая доля продаж. Любители спорта тоже ставили рекорды: самым дорогим в этой категории стал заказ из четырех билетов на сумму 116 160 рублей на турнир Top Dog Fighting Championship 20.

Чаще всего в топ самых популярных событий попадали концерты: люди ходили на шоу рок, поп и хип-хоп исполнителей. А больше всего концертов прошло в Московском Доме музыки - почти 600 концертов за год.

Как сообщает подразделение отечественного поисковика, пользователи выбирали представления, которые доказывают, что волшебство существует, а добро побеждает зло. Шоу Министерство магии в усадьбе Салтыковых-Чертковых возглавило топ по количеству сеансов - его показали более 400 раз, а постановка пермского Театра-Театра "Карлик Нос" с актером гусем Гришей неизменно проходили в солд-аутами в московском РАМТе. На постановку Классического Национального Русского балета "Лебединое озеро" сходили жители 58 городов. Главным хитом кинопроката стал "Чебурашка".

Россияне, как показывает статистика, любят необычные места для досуга, и побывали в 2023 году в деревне викингов "Кауп" в Калининграде, в Театре в трамвае "Не метеорит" в Челябинске, в мультимедийном иммерсивном пространстве ZooDepo в Москве и Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге. И это только часть необычных локаций для мероприятий.