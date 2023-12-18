Семья Депардье заявила о "беспрецедентном заговоре" против него

Против французского актера Жерара Депардье, который обвиняется в сексуальных домогательствах, ведется «беспрецедентный заговор». Об этом в открытом письме заявили члены семьи знаменитости.

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— Конечно, нас часто шокируют комментарии Жерара, но наш отец/дедушка/дядя стал объектом беспрецедентного заговора. Использовать словесные провокации Жерара для подкрепления других (пока необоснованных) обвинений крайне нечестно, — говорится в письме.

Родственники популярного актера также назвали обвинения «ужасающим коллективным безумием», так как наедине со своими детьми Депардье остается скромным человеком и даже ведет себя как «ханжа». Семья знаменитости готова за это поручиться, пишет Agence France-Presse.

Недавно вышел документальный фильм, в котором Депардье обвинили в новом эпизоде сексуальных домогательств. После этого национальный вещатель Франции France Télévisions снял с показа все фильмы с актером.