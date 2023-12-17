Крашенинников заявил о необходимости пересмотра УК РФ

«Мы Уголовный кодекс постоянно смотрим, но боюсь, что смотрим конкретные нормы, а надо бы в целом еще раз посмотреть, проанализировать. Мне кажется, можно что-то чуть-чуть смягчить, не хочется говорить - либерализовать. Я считаю, это надо делать», - цитирует его «Интерфакс».